“Star Academy” samedi 5 novembre 2022 sur TF1 : voici la programmation musicale de la soirée

Samedi 5 novembre 2022 à 21:10, Nikos Aliagas présentera en direct sur TF1 le 4ème prime de la “Star Academy”. Qui chante avec qui ? Voici la programmation de la soirée.

Pour ce 4ème prime de cette saison 2022, Nikos Aliagas accueillera : Élodie Frégé, Garou, Pomme, Slimane et Christophe Willem.

Qui chantera avec les artistes ?

Élodie Frégé chantera « Fever » avec Enola.

Slimane chantera « Avant toi » avec Anisha.

Louise Attaque chantera « J't'emmène au vent » avec Stan & Julien.

Pomme chantera « Jardin » avec Louis.

Les autres titres chantés par les élèves

Anisha & Julien chanteront « Histoire éternelle » de la Bande Originale du Film “La belle & la bête”.

Chris & Stan chanteront « Everybody needs somebody to love ».

Louis & Enola chanteront « The time of my life ».

Anisha & Julien chanteront « Sous le vent » de Garou & Céline Dion.

Stan & Chris chanteront « À nos actes manqués » de Jean-Jacques Goldman.

Julien chantera « Imagine » de John Lennon.

Chris chantera « Je serai là » de Slimane.

Les titres chantés par les nommés de la semaine

Deux duos sont nommés cette semaine : Carla et Paola - Léa et Tiana.

Carla & Paola chanteront « Fever » de Dua Lipa.

Léa & Tiana chanteront « Quand on a que l'amour » de Jacques Brel.

Carla & Paola, Léa & Tiana chanteront « Ma philosophie » d'Amel Bent.