“Star Academy” : Carla et Paola ont été éliminées samedi soir sur TF1 (vidéo)

Samedi 5 novembre 2022 à partir de 21:10, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre en direct sur TF1 le 4ème prime de la “Star Academy” à l'issue duquel Carla et Paola ont été éliminées.

Cette semaine, Nikos Aliagas accueillait sur le plateau de la “Star Academy” : Élodie Frégé, Garou, Pomme, Slimane, Christophe Willem et Camille Lellouche. Six artistes qui ont partagé la scène avec les élèves de cette promotion 2022.

Cette semaine, deux duos d'élèves étaient nommés après les évaluations : Carla et Paola - Léa et Tiana.

Les téléspectateurs de TF1 étaient les seuls ce soir à décider du destin des élèves et ils ont sauvé le duo Léa et Tiana qui ont repris le bus et repartent du château pour une semaine supplémentaire.

Ce sont donc Carla et Paola qui ont été éliminées.

Extrait de la “Star Academy” du samedi 5 novembre2022.