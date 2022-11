“Star Academy” samedi 12 novembre 2022 sur TF1 : voici la programmation musicale de la soirée

Samedi 12 novembre 2022 à 21:10, Nikos Aliagas présentera en direct sur TF1 le 5ème prime de la “Star Academy”. Qui chante avec qui ? Voici la programmation de la soirée.

Cette 5ème soirée de la “Star Academy” sera dédiée à la mémoire de Grégory Lemarchal, l'élève emblématique qui a remporté la 4ème saison avant de s'éteindre de la mucoviscidose.

Pour ce 5ème prime de cette saison 2022, Nikos Aliagas accueillera : Matt Pokora, Zazie, Amel Bent, Dadju, Tayc, Feu! Chatterton, Kendji Girac et Patrick Fiori.

Qui chantera avec les artistes ?

Matt Pokora chantera « Tombé » avec Chris.

Zazie chantera « Je suis un homme » avec Louis.

Amel Bent chantera « Où je vais » avec Enola & Léa.

Dadju chantera « Reine » avec Tiana

Feu! Chatterton chantera l'un de ses titres avec Stan.

Kendji Girac chantera un medley de ses titres avec Enola, Louis, Chris et Léa.

Patrick Fiori chantera « J'y vais » avec Anisha.

Les titres en hommage à Grégory Lemarchal

Collégiale des élèves sur « Écris l'histoire ».



Enola chantera « A corps perdu ».

Les autres titres chantés par les élèves

Léa chantera « Hot Stuff » de Donna Summer.

Louis chantera « It's All Coming Back to Me Now » de Céline Dion.

Enola et Léa chanteront « Girls Just Want to Have Fun » de Cyndi Lauper.

Louis et Chris chanteront « Wake Me Up Before You Go-Go » du groupe Wham.

Enola, Chris, Louis et Léa chanteront « I'll Be There for You » du groupe The Rembrandts.

Les titres chantés par les nommés de la semaine

La Battle des nommés : Julien, Stanislas, Tiana et Anisha chanteront « L'envie » de Johnny Hallyday.

Qui sera sauvé samedi soir ?

Julien, Stanislas, Tiana et Anisha sont les nommés de la semaine.

À l'issue de ce prime, un élève sera sauvé par les téléspectateurs de TF1, un autre par ses camarades. Deux élèves quitteront donc définitivement l'aventure et ne retourneront pas au château ce soir...