Samedi 11 novembre 2023 à partir de 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le second prime de la "Star Academy". Voici les artistes qui seronts présents samedi soir et la programmation musicale.

13 élèves âgés de 18 à 25 ans ont intégré la semaine dernière le mythique château de Dammarie-les-Lys. Tous ont un point commun : leur talent artistique qu’ils devront développer tout au long de l’aventure.

Samedi soir sur TF1, le second prime de la "Star Academy" s'ouvrira avec ces 13 élèves sur l'hymne de cette saison 2023 : "Au bout de mes rêves" de Jean-Jacques Goldman.

5 aristes seront présents samedi soir pour chanter avec les élèves : Jenifer, Louane, Richard Cocciante, James Arthur et Grand Corps Malade.

La programmation musciale du prime :

Voici les chansons qui seront interprétées au cours de ce prime par les artistes invités et les élèves.

Jenifer chantera "Ma révolution" avec Lénie.

Richard Cocciante chantera "Le coup de soleil" avec Clara et Axel.

James Arthur chantera "Say You Won't Let Go" avec Pierre.

Grand Corps Malade chantera "Derrière le brouillard" avec Héléna et "Retiens tes rèves" avec Victorien.

Louane chantera "Secret" avec Julien.

Les 3 nommés de la semaine :

Louis, Djebril et Margot sont les 3 élèves nommés qui vont devoir défendre leur place au cours de ce prime avec un titre de leur choix qu'ils interpréteront en solo.

Louis chantera "Decrescendo" de Lomepal.

Djebril chantera "Cry Me a River" de Justin Timberlake.

Margot chantera "Eblouie par la nuit" de Zaz.