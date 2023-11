"Star Academy" : les artistes invités vendredi 17 novembre & les titres interprétés par les élèves sur TF1

Vendredi 17 novembre 2023 à partir de 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 3ème prime de la "Star Academy". Voici les artistes qui seronts présents vendredi soir et la programmation musicale.

Après l'élimination de Louis la semaine dernière, ils sont désormais 12 élèves dans le mythique château de Dammarie-les-Lys. Tous ont un point commun : leur talent artistique qu’ils devront développer tout au long de l’aventure.

5 aristes seront présents vendredi soir chanter avec les élèves : James Blunt, Mentissa, Patrick Bruel, Soolking et Isabelle Adjani.

La programmation musciale du prime :

Voici les chansons qui seront interprétées au cours de ce prime par les artistes invités et les élèves.

James Blunt chantera "All The Love That I Ever Needed" avec Axel et "You're Beautiful" avec Candice.

Mentissa chantera "Et bam" avec Lénie..

Patrick Bruel chantera "J'te mentirais" avec Héléna.

Soolking chantera "Suavemente" avec Clara.

Isabelle Adjani chantera "Les courants d'air" avec Pierre.

Ce prime étant dédié à l'enfance, il y aura également un medley des chansons de Disney.

Axel et Margot chanteront "Supercalifragilisticexpialidocious" du film "Mary Poppins".

Djebril et Clara chanteront "Ce rêve bleu" du film "Aladdin".

Pierre et Julien chanteront "Il en faut peu pour être heureux" du "Livre de la jungle".

Héléna chantera "Libérée, délivrée" de "La Reine des Neiges".

Également programmé, un tableau chanté et dansé sur "Dance The Night' de Dua Lipa par Lénie.

Une collégiale sur "Heal The World" de Michaël Jackson et une autre sur "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday.

Les 3 nommés de la semaine :

Victorien, Lola et Marie-Maud sont les 3 élèves nommés qui vont devoir défendre leur place au cours de ce prime avec un titre de leur choix qu'ils interpréteront en solo.

Lola chantera "Vie d'artiste" de La Zarra.

Djebril chantera "Cry Me a River" de Justin Timberlake.

Margot chantera "Make You Feel My Love" de Adele.