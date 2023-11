"Star Academy" samedi 25 novembre 2023 : les artistes invités & les titres interprétés par les élèves sur TF1

Samedi 25 novembre 2023 à partir de 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 4ème prime de la "Star Academy". Voici les artistes qui seronts présents vendredi soir et la programmation musicale.

Après l'élimination de Louis la semaine dernière, ils sont désormais 12 élèves dans le mythique château de Dammarie-les-Lys. Tous ont un point commun : leur talent artistique qu’ils devront développer tout au long de l’aventure.

5 aristes seront présents vendredi soir chanter avec les élèves : Vitaa, Ronisia, Vianney, Zazie et Laura Pausini



La programmation musciale du prime :

Voici les chansons qui seront interprétées au cours de ce prime par les artistes invités et les élèves.

Vitaa chantera "A fleur de toi" avec Lénie.

Djebril chantera "Atterissage" avec Ronisia.

Pierre chantera la partie de Kendji Girac dans "Le feu" avec Vianney.

Margot chantera "Speed" avec Zazie.

Axel chantera "La solitudine" avec Laura Pausini.

Dans un medley avec Vitaa, Djebril chantera "Je te le donne", Pierre chantera "Avant toi", Victorien chantera "Ça va ça vient".

Victorien et Margot partageront un tableau ensemble sur le titre "Quelques mots d'amour" de Michel Berger.

Candice et Pierre partageront un tableau dansé ensemble sur le titre "You're The One That I Want" du film Grease et ils seront rejoints par les autres élèves.

Dans un medley des « duos cultes », "J'ai encore rêvé d'elle" sera interprété par Pierre et Candice, le titre "La Carioca" sera interprété par Victorien et Margot, et "Bye Bye" de Menelik sera interprété par Djebril et Lénie et ce medley se teminera avec "La même" de GIMS & Vianney qui sera interprété par Axel et les autres élèves de ce medley dont il sera le MC, le maître de cérémonie...