"Star Academy" samedi 2 décembre 2023 : les artistes invités & les titres interprétés par les élèves sur TF1

Samedi 2 décembre 2023 à partir de 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 5ème prime de la "Star Academy". Voici les artistes qui seronts présents samedi soir et la programmation musicale.

Après l'élimination de Marie-Maud la semaine dernière, ils sont désormais 11 élèves dans le mythique château de Dammarie-les-Lys. Tous ont un point commun : leur talent artistique qu’ils devront développer tout au long de l’aventure.

5 artistes seront présents samedi soir et chanteront avec les élèves : Chimène Badi, Charlotte Cardin, Slimane, Nej' et Mika.



Cette semaine, ils auront la chance de chanter accompagnés d'un orchestre symphonique composé de plus de 40 musiciens.

La programmation musciale du prime :

Voici les chansons qui seront interprétées au cours de ce prime par les artistes invités et les élèves.

Chimène Badi chantera "Entre nous" avec Clara.

Charlotte Cardin chantera "Anyone Who Loves Me" avec Héléna.

Slimane chantera "Viens on s'aime" avec Julien.

Nej' chantera "Paro" avec Lénie.

Mika chantera un medley de ses titres avec Lénie, Axel et Pierre.

Pierre aura son premier grand solo samedi soir, il interprètera "L'hymne à l'amour" d'Édith Piaf.

Un tableau exceptionnel samedi soir sur la série "Mercredi" qui cartonne sur Netflix. Margot l'a décroché, elle interprètera le titre "Bloody Mary" de Lady Gaga.

Axel et Julien uniront leurs voix sur "Le temps des cathédrales" de la comédie musicale Notre Dame de Paris.

Un autre duo, mais féminin cette fois,Lénie et Héléna chanertont "Firework" de Katy Perry.