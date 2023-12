"Star Academy" : Le prime de Noël samedi 23 décembre sur TF1 avec Nikos Aliagas

Samedi 23 décembre 2023 à partir de 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le prime de Noël la "Star Academy' avec de nombreux invités et surprises...

Ce prime sera placé sous le signe de la magie de Noël mais également de la nostalgie.

Pour le moment, TF1 n'a toujours pas dévoilé les artistes qui seront présents sur le prime samedi soir, seule l'annonce des titres interprétés par les élèves a été faite.

Les élèves chanteront le mythique titre "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey. Ils auront également la chance d'interpréter des titres qui ont marqué la "Star Academy".

Le titre "Noël ensemble" sera également interprété par les élèves.

Parmi les prestations mythiques qui ont marqué la "Star Academy" : "Il y a trop de gens qui t'aimes" d'Hélène Ségara sera interprété en solo, un medley des titres de Serge Lama, "Lettre à France" de Michel Polnareff, "Ainsi soi-je" de Mylène Farmer.

Dès que TF1 dévoila la liste des artistes qui seront présents samedi soir sur le prime, cet article sera réactualisé.