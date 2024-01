"Star Academy" : 1ère demi-finale samedi 20 janvier 2024 sur TF1, les artistes présents & la programmation

Samedi 20 janvier 2024 à partir de 21:10, Nikos Aliagas vous proposera de suivre en direct sur TF1 la première demi-finale de la "Star Academy".

Deux voix hors normes, deux compétiteurs face à face pour la première finale de la "Star Academy" : Axel et Julien.

Au programme de la soirée, un affrontement vocal et un duel incroyable pour un show électrique.

En ouverture du prime, Axel et Julien chanteront le titre "Je ne suis pas un héros" de Daniel Balavoine, ils seront rejoints par les deux autres demi-finalistes, Pierre et Héléna sur la fin du titre.

Julien chantera en solo "Formidable" de Stromae. Axel défendra sa place sur le titre "I Have Nothing" de Whitney Houston.

En duo, Axel et Julien chanteront "Mon frère" de la comédie musicale Les 10 commandements et "Show Must Go On" de Queen.

Des artistes viendront également chanter avec tous les élèves.

Zaho de Sagazan chantera "La symphonie des éclairs" avec Axel.

Marc Lavoine chantera "Chère amie (toutes mes excuses)" avec Julien.

Didier Barbelivien chantera "La rivière de notre enfance" avec Pierre.

Zara Larsson chantera "Lush Life" avec Héléna.

Olivia Ruiz, ancienne Star Académicienne, chantera "La femme chocolat", "Elle panique" et "Je traine des pieds" avec les 4 demi-finalistes.

Qui de Axel ou de Julien sera qualifié pour la grande finale de la "Star Academy" ? Reponse samedi soir sur TF1.