Après plus de deux heures de show en direct, les téléspectateurs de TF1 ont fait leur choix : Pierre remporte la "Star Academy" avec 55,6% des suffrages.

C'est la fin d'une aventure qui aura marqué leur vie d'artiste à jamais, et la nôtre tant on a aimé suivre leurs aventures sur la plateforme TF1+ et les réseaux sociaux.

Ils étaient 13 académiciens à espérer ce samedi 4 novembre 2023 devenir le gagnant de la saison.

Au terme de 13 semaines de compétition, c'est Pierre qui a été sacré vainqueur de cette 11ème saison de la "Star Academy".

