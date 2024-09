La "Star Academy" rouvre ses portes le 12 octobre sur TF1, voici toutes les nouveautés de la saison 2024

Samedi 12 octobre 2024 à 21:10 en direct sur TF1, Nikos Aliagas vous proposera de découvrir la toute nouvelle promotion de la "Star Academy'.

Les portes du château de la "Star Academy" s’apprêtent à s’ouvrir de nouveau pour accueillir une toute nouvelle promotion.

Ils ont entre 18 et 24 ans, ce sont de jeunes artistes en devenir, qui ont obtenu leur place pour rejoindre le légendaire château de Dammarie-les-Lys. Leur point commun ? Un talent artistique qu'ils devront perfectionner au fil de l'aventure. Les défis seront nombreux, mais ils devront, chaque semaine, donner le meilleur d'eux-mêmes pour espérer atteindre la finale.

Le grand gagnant de cette saison 2024 remportera un contrat d’enregistrement exclusif avec Sony Music Entertainment France lui garantissant la production d’un premier album, ainsi qu’un gain de 100 000€.

Les nouveautés de cette saison 2024

Un corps professoral renouvelé

Pour cette édition, Michael GOLDMAN, co-fondateur de MyMajorCompany, producteur et découvreur de talents s’est entouré d’un nouveau corps professoral composé de 5 professeurs et 2 répétitrices, aux compétences professionnelles reconnues de tous :

Malika BENJELLOUN assurera pour la deuxième année consécutive les cours de danse. Grâce à son éternelle énergie et à sa méthode, elle accompagnera chaque élève dans le développement de sa propre identité artistique

Marlène SCHAFF, après avoir accompagné les académiciens depuis deux ans en tant que répétitrice, c’est en tant que professeure d’expression scénique que vous la retrouverez cette saison. Cette fonction rassemble toutes ses compétences puisqu’elle est sur scène avec son propre show, à l’affiche de différentes comédies musicales, mais également professeure de chant et d’expression scénique dans plusieurs formations professionnelles. Elle saura accompagner les élèves pour qu’ils se révèlent au fil des semaines

Sofia MORGAVI est une artiste aux multiples talents, elle s’est illustrée avec brio au théâtre, à la télévision, au cinéma et à l’opéra. C’est une chanteuse lyrique, qui prend autant de plaisir sur scène qu’à transmettre. Elle leur enseignera le chant avec pour objectif de révéler leurs voix naturelles et ainsi, faire émerger leur singularité vocale en se basant notamment sur des exercices corporels

Hugues HAMELYNCK a été champion du monde d’impro en 2009. Depuis, il a fondé son café-théâtre, il est auteur et interprète de son propre one man show. Il apprendra aux élèves à travers ses cours de théâtre à se libérer pleinement sur scène et à s’amuser afin d’endosser n’importe quel rôle artistique

Ladji DOUCOURÉ sera le nouveau visage des cours de sport. Athlète français emblématique du 110 m haies, double champion du monde, comptant à son actif 3 participations aux Jeux Olympiques. Il incarne la performance, l’exigence et l’excellence. Il a excellé dans « Danse avec les stars » en 2019 en se classant finaliste. Sa mission sera d’entraîner les académiciens à être acteur de leur propre performance et ainsi, leur faire comprendre l’importance du sport dans une carrière artistique

Lucie BERNARDONI formera un nouveau duo de répétitrices avec Fanny DELAIGUE. Cette dernière a multiplié les rôles au sein de comédies musicales à travers le monde. Leur complémentarité leur permettra de préparer de la meilleure des manières les élèves au prime qui les attend en fin de semaine

Des artistes très impliqués

Les académiciens auront la chance d’être accompagnés par une marraine exceptionnelle tout au long de leur formation : Clara Luciani.

Ses deux premiers albums « Sainte-Victoire » et « Cœur » ont été certifiés quadruple disque de platine (avec plus de 900 000 albums vendus au cumul). Elle a remporté quatre Victoires de la Musique (en 2020 et en 2022 Artiste Féminine ; en 2022 Meilleur Album avec « Coeur » ; en 2019 Révélation Scène). Elle compte également dans son palmarès, deux singles de diamant, trois singles de platine, sept singles d’or ; ainsi que plus de 150 millions de vues sur YouTube et assurera une tournée dans toute la France à partir de janvier 2025.

Au cours de l’aventure, il y aura une semaine spéciale carte blanche de la marraine. Clara Luciani viendra au château assister au débrief, aidera à la composition du prime et retrouvera les élèves sur scène lors du show en direct.

Cette saison, certains artistes vont être impliqués en tant que professeurs exceptionnels. Tous se relaieront au château afin d’assister au debrief. Tout au long de la semaine, ils partageront leurs expériences, leur prodigueront de précieux conseils à travers différents cours.

Les premiers artistes à se prêter à l’exercice de ce tout nouveau rôle seront : Lara Fabian et Julien Doré.

De nouvelles mécaniques

Cette année, vous retrouverez de nouveaux rendez-vous qui bouleverseront chaque semaine le quotidien des élèves au château et sur les primes :

Le Top 3 : à l’issue des évaluations, les trois meilleurs élèves de la semaine seront annoncés chaque jeudi dans la quotidienne. Ces derniers devront ensuite s’affronter durant le prime dans le but de décrocher une immunité pour la semaine suivante.

Le défi des profs : chaque semaine, un élève sera challengé par un des professeurs (à l’exception des nommés). Sur le prime, l’élève devra convaincre Michael Goldman et le professeur en question.

Les nommés : des nouveautés concerneront également les nommés sur les primes qui devront également relever des challenges.

Le château fait peau neuve

Qui dit nouvelle promotion, dit nouvelle décoration ! Le château s’est refait une beauté ces dernières semaines afin d’accueillir comme il se doit ses académiciens.

Ces derniers, découvriront une toute nouvelle pièce qui sera le trait d’union entre le château et les salles de cours, il s’agit du foyer. Un lieu neutre où les élèves auront plaisir à s’y retrouver pour échanger, se confier ou encore répéter.

La salle de chant déménage pour s’offrir un espace plus spacieux dans un nouvel univers.

Le prime en direct, tous les samedis à 21:10

Chaque samedi, les académiciens devront performer sur scène et en direct aux côtés d’artistes français et internationaux.

Ils devront mettre en application ce qui leur aura été enseigné dans la semaine et donner le meilleur d’eux mêmes.