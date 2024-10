"Star Academy" : voici les artistes du 2ème prime diffusé samedi 19 octobre 2024 sur TF1

Voici les artistes qui seront présents sur le 2ème prime de la "Star Academy", présenté en direct sur TF1 par Nikos Aliagas depuis le studio 217 de La Plaine Saint-Denis.

Après une première semaine au château, les élèves de la "Star Academy" se produiront une nouvelle fois en direct sur TF1 samedi soir. Voici les artistes qui seront présents sur ce prime.

Jean-Louis Aubert, qui interprétera deux titres. Pour le premier, « Alter ego », sont pressentis : Maïa, Noah, Julie et Emma. Pour le second « Ça (C'est vraiment toi) », sont préssentis : Paul, Masséo, Thomas, Marguerite et Ulysse.

Grand Corps Malade, qui interprétera « Mais je t'aime » qu'il chante habituellement avec Camille Lellouche. Sont préssenties pour prendre sa place : Maureen, Marine, Emma et Maïa.

Joseph Kamel, qui interprétera son titre « Celui qui part ». Sont pressentis pour ce duo : Charles, Thomas, Ulysse et Masséo.

La star internationale présente samedi soir sera Rag'n'Bone Man qui chantera « Human ». Sont préssentis : Ebony, Maureen, Franck, Maylis et Noah.

Les élèves qui seront nominés à l'issue des évaluations ne pourront pas faire de duo avec les artistes.