"Star Academy" : les duos, les artistes et les chansons du 3ème prime samedi 26 octobre 2024 sur TF1

Samedi 26 octobre 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera en direct du Studio 217 le 3ème prime de la "Star Academy". Voici la programmation musicale de la soirée.

Samedi soir, nouveau défi musical grandiose à la "Star Academy" : c'est un prime « Tous en Chœur » qui vous attend.

Sur scène, des centaines de choristes vont accompagner les élèves durant leurs prestations.

Des moments magiques et des duos de rêves avec David Hallyday, Kendji Girac, Jérémy Frérot, Barbara Pravi et Héléna Bailly.

Premiers duos : sur scène, ils partageront leurs premiers duos avec Santa, Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade, Joseph Kamel et Rag'N'Bone Man.

Cette semaine, Masséo, Noah et Paul sont les nommés.

La programmation musicale de la soirée

La programmation peut évoluer avant le direct. Cette page sera mise à jour avant le prime si des changements interviennent...

Les collégiales

Les 14 élèves chanteront ensemble l'hymne de cette nouvelle saison : « Recommence-moi » de Santa.

Les 14 élèves chanteront également le titre « L'envie d'aimer » de Daniel Levi.

Les duos avec artistes

Kedji Girac interprètera son titre « Évidemment » avec Julie.

Barbara Pravi interprètera « Voilà » avec Ebony.

Jérémy Frérot interprètera « Un homme » avec Ulysse et Franck.

David Hallyday chantera son tube « Sang pour sang » avec Charles.

Héléna Bailly, élève de la promotion 2023, chantera « Summer body » avec Marine.

Les titres interprétés par les académiciens en duos, trios ou quatuors

Marine, Franck et Julie chanteriont « You raise me up » de Josh Groban.

Julie, Ebony, Maureen et Marguerite auront un tableau chorégrahié sur « This is me » du célèbre film The Greatest Showman.

Marguerite et Emma auront également un tableau chorégraphié sur « Disturbia » de Rihanna.

Ulysse et Emma chanteront « We will rock you » de Queen.

Franck, Thomas, Charles, Ulysse et Emma chanteront « Dans les yeux d'Émilie » de Joe Dassin.

Le défi des profs

Chaque semaine, un élève est challengé par un des professeurs (à l’exception des nommés). Sur le prime, l’élève devra convaincre Michael Goldman et le professeur en question.

Pour ce prime, le défi n'a pas encore été dévoilé... Cette page sera donc réactualisé avant le prime.

Le Top 3

À l’issue des évaluations, les trois meilleurs élèves de la semaine doivent s'affronter durant le prime dans le but de décrocher une immunité pour la semaine suivante.

Cette semaine, l'immunité se jouera entre Maureen, Marine et Franck. Le titre n'a pas encore été dévoilé.

Les solo des nommés

Cette semaine, Noah, Masséo et Paul sont nommés. Ils vont défendre leur place en interprétant un titre en solo.

Noah interprètera « Chanter » de Florent Pagny.

Masséo interprètera « Parce qu'on vient de loin » de Corneille.

Paul interprètera « Jailhouse Rock » d’Elvis Presley.