"Star Academy" : les duos, les artistes et les chansons du 4ème prime samedi 2 novembre 2024 sur TF1

Samedi 2 novembre 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera en direct du Studio 217 le 4ème prime de la "Star Academy". Voici la programmation musicale de la soirée.

Samedi soir, le show "Star Academy" se vivra en duos : c'est le prime des destins liés.

Deux par deux, les élèves vont devoir tout partager : les plus belles émotions comme le plus grand trac.

Ils vont monter sur scène avec Pascal Obispo, Hatik, Patrick Fiori, Hoshi et Aaron.

Cette semaine, deux binômes sont nommés : Marine et Ulysse d'un côté, Maïa et Thomas de l'autre et c'est ensemble qu'ils défendront leur place au château.

La programmation musicale de la soirée

La programmation peut évoluer avant le direct. Cette page sera mise à jour avant le prime si des changements interviennent...

Les collégiales

Les 13 élèves chanteront ensemble l'hymne de cette nouvelle saison : « Recommence-moi » de Santa.

Les duos avec artistes

Pascal Obispo chantera « Lucie » avec Maureen.

Hatik chantera « Angela » avec Masséo et Emma.

Patrick Fiori chantera « Belle » avec Noah et Charles.

Hoshi chantera « Et même après je t’aimerai » avec Marguerite.

Aaron chantera « Lili » avec Julie.

Les titres interprétés par les académiciens en duos, trios ou quatuors

Nous ne disposons pas, pour le moment, de la programmation complète de cette partie du prime. Cet article sera réactualisé d'ici samedi.



Le défi des profs

Chaque semaine, un élève est challengé par un des professeurs (à l’exception des nommés). Sur le prime, l’élève devra convaincre Michael Goldman et le professeur en question.

Le défi des profs a été donné à Ebony cette semaine. Elle va devoir chanter « I will always love you » de Whitney Houston avec Belinda Davids, la chanteuse qui a la voix la plus proche de la star défunte.

Le Top 3

À l’issue des évaluations, les trois meilleurs élèves de la semaine doivent s'affronter durant le prime dans le but de décrocher une immunité pour la semaine suivante.

Les solo des nommés

Cette semaine, Marine & Ulysse ainsi que Thomas & Maïa sont nommés. Ils vont défendre leur place en interprétant un titre en solo.

Marine et Ulysse chanteront « (Everything I Do) I Do It For You » de Bryan Adams.

Maïa et Thomas chanteront « Drôle de vie » de Véronique Sanson.