"Star Academy" samedi 7 décembre 2024 : Le prime des Comédies Musicales, les artistes présents sur TF1

Samedi 7 décembre 2024 à partir de 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 9ème prime de la "Star Academy" qui sera consacré cette semaine aux comédies musicales.

Samedi soir, les académiciens vont chanter et danser sur des titres issus de comédies musicales.

5 artistes seront présents samedi soir pour chanter en duo avec les élèves : Amir, Emmanuel Moire, Camille Lellouche, Patrick Bruel et Carbone.

À l'issue des évaluations, Charles et Maureen ont été nommés. Tout au long du prime, les téléspectateurs de TF1 voteront pour sauver leur élève préféré.

La programmation musicale de la soirée

La programmation est pour le moment temporaire et incomplète. Cette page sera réactualisée avant le prime.

Les duos avec artistes

Amir chantera evc Franck « Can you fell the love tonight ».

Emmanuel Moire chantera avec Marine « Mon essentiel ».

Emmanuel Moire chantera avec Ulysse « Être à la hauteur ».

Camille Lellouche chantera avec Marguerite « Ziggie ».

Patrick Bruel chantera avec Ebony « The Winner Takes It All ».

Carbonne chantera avec Maïa « Imagine ».

Titres chantés entre académiciens

Marine et Ulysse sur « Come What May » de la BO du film "Moulin Rouge".

Les collégiales

L'hymne « Recommence moi »

« Quand on arrive en ville » avec... Nikos !

Les titres des nommés



Maureen chantera « Hopelessly Devoted To You » de Grease.

Charles chantera « Le temps des cathédrales » de Notre Dame de Paris.

Ensemble, il chanteront également « La Belle et la Bête ».