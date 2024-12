"Star Academy" samedi 28 décembre sur TF1 : les artistes présents sur le prime Carte Blanche des élèves

Samedi 28 décembre 2024 à 21:10, Nikos Aliagas présentera en direct du Studio 217 de La Plaine Saint-Denis le 12ème prime de la "Star Academy". Voici les artistes qui seront présents.

Samedi soir, la "Star Academy" fait son dernier show de l'année et ce sont les élèves qui prennent les commandes : ils ont carte blanche !

Chansons, duos, medleys, ils ont tout choisi et veulent faire de ce prime un show exceptionnel qui leur ressemble.

Pour briller sur scène, ils seront accompagnés de Natasha St-Pier, Ben l'Oncle Soul, Maëlle, Linh, Ycare et Lorie.

Ils ne sont plus que 6 au château et à l'issue de ce prime, ils repartiront à 5. Marguerite et Ulysse sont nommés et seront en danger samedi soir.

La "Star Academy" a carte blanche, samedi 28 décembre à 21:10 en direct sur TF1.