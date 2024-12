"Star Academy" : Ulysse sauvé, Marguerite éliminée, regardez l'annonce du résultat (vidéo)

Le 12ème prime de la "Star Academy", qui a donné Carte Blanche aux 6 élèves, vient de se terminer sur TF1 sur l'élimination de Marguerite.

Ils ne sont plus que six élèves au Château. Ebony, Charles, Franck, Marguerite, Marine et Ulysse.

Après les évaluations, entourés de leur famille, les professeurs ont choisi les académiciens qui nommés cette semaine : Marguerite et Ulysse.

Marguerite et Ulysse étaient en danger ce soir tout au long du prime et ont brillamment défendu leur place.

Les téléspectateurs de TF1 qui ont voté tout au long du prime on décidé de sauver Ulysse. C'est donc Marguerite qui est éliminée ce soir.

Découvrez l'annonce par Karima Charni.