"Star Academy", la nouvelle promo fait sa rentrée samedi 18 octobre 2025 sur TF1 (vidéo)

Samedi 18 octobre 2025 à 21:10 en direct sur TF1, Nikos Aliagas accueillera la nouvelle promotion de la "Star Academy" qui va intégrer le château de Dammarie-les-Lys.

Ils ont entre 18 et 25 ans. Talentueux, passionnés, déterminés, ils ont décroché leur place au château de Dammarie-les-Lys.

Qui succédera à Marine, grande gagnante de la saison 2024 avec son album déjà disque d’or, et remportera un contrat d’enregistrement exclusif avec Sony Music Entertainment France, la production d’un premier album, ainsi que 100 000 € ? Le compte à rebours est lancé… et le rêve ne fait que commencer !

Encore plus de pédagogie et de show pour cette saison 2025

Michael Goldman revient en tant que Directeur de la Star Academy pour la quatrième année. Il sera entouré d’une équipe pédagogique, composée de cinq professeurs et deux répétitrices et accueillera dans ses rangs deux nouveaux professeurs reconnus dans leur domaine.

Jonathan Jenvrin assurera cette année les cours de danse au château. Danseur, chorégraphe et directeur artistique polyvalent, il s’impose comme une référence dans l’industrie du spectacle grâce à son expertise en danse contemporaine, commerciale et urbaine, ainsi qu’à son solide parcours sur scène et à la télévision. Fort d’une carrière internationale, il a collaboré avec des artistes de renom comme Dua Lipa, Rihanna ou Kylie Minogue. Au château, il encouragera et accompagnera les élèves en adaptant ses cours à chaque personnalité et à chaque niveau de compétence. Chaque semaine, Jonathan confiera un tableau chanté-dansé à un élève.

Papy sera, quant à lui, le nouveau visage des cours de théâtre. Directeur artistique de la compagnie Déclic Théâtre à Trappes, pendant plus de 20 ans, il a révélé de grands noms de l’humour français tels que Jamel Debbouze, Arnaud Tsamère, Alban Ivanov ou encore Issa Doumbia. Depuis 2016, Papy collabore avec la Comédie-Française. Au château, il adoptera une approche pédagogique fondée sur la bienveillance, l’écoute et le respect de l’autre, considérant l’improvisation non seulement comme une discipline artistique, mais aussi comme un levier d’épanouissement pour les élèves.

Ces grands professionnels viendront renforcer une équipe experte, garants de la continuité et de l’exigence artistique de la Star Academy :

Sofia Morgavi retrouvera son poste de professeure de chant pour la deuxième année consécutive. Portée par son énergie communicative et des méthodes pédagogiques aussi rigoureuses qu’innovantes, elle guidera chaque élève dans l'exploration et l'affirmation de sa singularité vocale.

Marlène Schaff reprendra son rôle de professeure d’expression scénique. Forte de son expertise reconnue dans le domaine de l’interprétation et de la mise en scène, elle accompagnera les élèves tout au long de leur parcours artistique pour les aider à révéler pleinement leur personnalité sur scène.

Ladji Doucouré, l’emblématique athlète français double champion du monde, sera de nouveau de la partie pour assurer les cours de sport. Il proposera aux élèves un accompagnement physique intensif, conçu pour renforcer leur endurance, leur posture et leur condition générale, des atouts essentiels pour affronter les exigences de la scène.

Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue, le duo de répétitrices aussi complices que complémentaires, sera aussi de retour pour accompagner les élèves dans leur progression quotidienne, et les préparer aux primes qui les attend à chaque fin de semaine, avec pédagogie et bienveillance.

Un nouveau cours pour former des artistes complets

La formation des élèves s’élargit puisque cette saison, ils suivront des cours d’anglais. Une compétence incontournable pour les préparer à performer auprès d’artistes internationaux.

Des évolutions au château ET sur le plateau !

Cette saison, la Star Academy monte encore d’un cran. Le château et le plateau se réinventent pour offrir aux académiciens et aux téléspectateurs une expérience inédite.

Un studio d’enregistrement flambant neuf au cœur du château

Grande première : le château accueille un véritable studio d’enregistrement professionnel. Dès les premières semaines, les élèves pourront y poser leurs voix, expérimenter la production musicale et plonger dans les coulisses de la création d’un titre. Une immersion totale dans l’univers de la musique.

Un plateau réinventé pour encore plus de show

Du côté du studio 217, le plateau se transforme en véritable écrin artistique :

Une scénographie entièrement repensée et résolument moderne

Un écran immersif plongera le public au cœur des performances

Un rideau dynamique apportera une dimension théâtrale totalement inédite

Un proscénium flambant neuf permettra aux académiciens de se rapprocher du public et de leurs professeurs, créant ainsi une connexion plus forte lors des primes

Charlotte Cardin & Ed Sheeran un duo de prestige pour guider la promotion 2025

Cette année, la Star Academy accueille comme marraine et parrain deux artistes d’envergure internationale pour accompagner les élèves de la promotion 2025 : Charlotte Cardin et Ed Sheeran. Leur rôle va bien au-delà de la simple présence symbolique. En véritables mentors, ils partageront leur expérience, prodigueront de précieux conseils et accompagneront les élèves tout au long de leur aventure.

Charlotte Cardin, étoile montante de la scène musicale canadienne, s’est imposée avec une voix singulière et une écriture profonde. Récompensée à de nombreuses reprises, notamment aux Canada’s Music Awards, elle cumule aujourd’hui des millions d’écoutes à travers le monde et s’est imposée comme une figure incontournable de la pop-soul moderne.

Ed Sheeran, quant à lui, n’est plus à présenter. L’auteur-compositeur-interprète britannique est l’un des artistes les plus influents de sa génération. Ses titres emblématiques comme Shape of You, Perfect ou Thinking Out Loud ont marqué la musique pop contemporaine.

Prime time en direct tous les samedis à 21:10 sur TF1

Chaque samedi, les élèves monteront sur scène en direct, accompagnés d’artistes français et internationaux. L’heure sera venue de mettre en pratique leurs apprentissages de la semaine et de donner le meilleur d’eux-mêmes devant le public et les professeurs.

À l’issue du prime, Nikos Aliagas, débriefera les prestations des académiciens avec le corps professoral tandis que Karima Charni, en duplex depuis le bus, recueillera les premières réactions des élèves après des primes riches en émotions. Vous découvriez également leur arrivée au château et leurs premières impressions en découvrant l’univers mythique de la Star Academy !

La quotidienne 7 jours sur 7 sur TF1

17:30 du lundi au vendredi

17:15 le samedi

16:15 le dimanche

Rendez-vous tous les jours, dès le lundi 20 octobre pour La Quotidienne incarnée par la voix de Karima Charni.

Chaque mercredi, après l’annonce des nommés par le directeur, Michael Goldman, Karima Charni lancera les votes auprès des téléspectateurs pour soutenir leur candidat préféré.