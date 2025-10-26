"Star Academy" : Théo P. sauvé, Mehdi éliminé, regardez le choix du public & des élèves (vidéo)

Après plus de deux heures de show, le 2ème prime de la "Star Academy" livre son verdict : Mehdi est le premier élève éliminé et Théo P. a été sauvé par les téléspectateurs.

Après les premières évaluations, Michael Goldman a dévoilé les académiciens nommés cette semaine : Ema, Théo P. et Mehdi.

Ema, Théo P. et Mehdi, qui étaient en danger ce soir tout au long du prime, ont brillamment défendu leur place. Emma sur le titre « Voilà » de Barbara Pravi, Mehdi sur le titre « Indélébile » d'Yseult et Théo P. sur le titre « Quand je marche » de Ben Mazué.

Les téléspectateurs de TF1, qui ont voté tout au long du prime, ont décidé de sauver Théo P.

Ema et Mehdi se sont donc retrouvés face à leurs camarades qui ont voté pour choisir celui ou celle qu'ils voulaient voir poursuivre l'aventure à leurs côtés.

Avec 8 votes en sa faveur, Ema a été sauvée. C'est donc Mehdi qui est le premier élève éliminé de cette 13ème saison de la "Star Academy".