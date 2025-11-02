recherche
"Star Academy" : Noah et Emma sauvés, Lenny éliminé, regardez le choix du public & des élèves (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 novembre 2025 172
Après plus de deux heures de show, le 3ème prime de la "Star Academy" livre son verdict : Lenny est le second élève éliminé et Noah a été sauvé par les téléspectateurs.

Après les secondes évaluations, Michael Goldman a dévoilé les académiciens nommés cette semaine : Ema, Lenny et Noah.

Les téléspectateurs de TF1, qui ont voté tout au long du prime, ont décidé de sauver Noah.

Ema et Lenny se sont donc retrouvés face à leurs camarades qui ont voté pour choisir celui ou celle qu'ils voulaient voir poursuivre l'aventure à leurs côtés.

6 votes pour Emma, 6 votes pour Lenny... C'est Victor qui a eu le vote décisif. 

Avec le vote de Victor en sa faveur, Ema a été une nouvelle fois sauvée. C'est donc Lenny qui est le second élève éliminé de cette 13ème saison de la "Star Academy".

Dernière modification le dimanche, 02 novembre 2025 00:18
Publié dans Star Academy
