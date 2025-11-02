Après plus de deux heures de show, le 3ème prime de la "Star Academy" livre son verdict : Lenny est le second élève éliminé et Noah a été sauvé par les téléspectateurs.

Après les secondes évaluations, Michael Goldman a dévoilé les académiciens nommés cette semaine : Ema, Lenny et Noah.

Ema, Lenny et Noah, qui étaient en danger ce soir tout au long du prime, ont brillamment défendu leur place. Emma sur le titre « J'y crois encore » de Lara Fabian, Lenny sur le titre « Longtemps » d'Amir et Noah sur le titre « Un homme » de Jérémy Frérot.

Les téléspectateurs de TF1, qui ont voté tout au long du prime, ont décidé de sauver Noah.

Ema et Lenny se sont donc retrouvés face à leurs camarades qui ont voté pour choisir celui ou celle qu'ils voulaient voir poursuivre l'aventure à leurs côtés.

6 votes pour Emma, 6 votes pour Lenny... C'est Victor qui a eu le vote décisif.

Avec le vote de Victor en sa faveur, Ema a été une nouvelle fois sauvée. C'est donc Lenny qui est le second élève éliminé de cette 13ème saison de la "Star Academy".