"Star Academy" samedi 29 novembre 2025 sur TF1, les artistes présents

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 27 novembre 2025 223
"Star Academy" samedi 29 novembre 2025 sur TF1, les artistes présents

Samedi 29 novembre à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 7ème prime de la "Star Academy" placé sous le signe des destins liés.

Cette semaine, les douze académiciens encore en lice ont passé les évaluations en binôme. C’est donc par deux qu'ils ont dû convaincre leurs professeurs au cours d'une épreuve de chant et d'une autre de danse.

Sont nommés cette semaine : Jeanne et Léo ainsi que Théo et Lily.

Les invités du prime

Cette semaine, Gims, Tina Arena, Superbus et Linh viendront partager des duos avec les élèves.

Gims chantera avec Sarah « Zombie ».

Gims chantera avec Théo P. « Ninao ».

Gim chantera avec Anouk « Parisienne ».

Tina Arena et Victor chanteront « I want to spend my lifetime loving you ».

Linh et Léa chanteront « Ne me dis plus jamais ».

Superbus et Mélissa chanteront « Lola ».
