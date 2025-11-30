"Star Academy" : Théo L. a été éliminé, regardez le choix du public & des élèves (vidéo)

Après plus de deux heures de show, le 6ème prime de la "Star Academy" livre son verdict : Léane est la cinquième élève éliminée et Victor a été sauvé par les téléspectateurs.

Cette semaine, les académiciens ont dû lier leurs destins. Suite aux évaluations, les duos Jeanne / Léo et Lily / Théo.L se sont retrouvés en bas du classement.

Après plus de deux heures de show en direct, les téléspectateurs de TF1 ont décidé de sauver Jeanne et Léo.

Lily et Théo L. se sont donc retrouvés face à leur camarade pour les départager.

Après un ultime affrontement vocal, les élèves ont décidé de sauver Lily. C'est donc Théo L. qui a été éliminé.

Extrait de la "Star Academy", le prime 7 des destins liés du samedi 29 novembre 2025 sur TF1.