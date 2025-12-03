recherche
Star Academy

"Star Academy" vendredi 5 décembre 2025 sur TF1, les artistes présents (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 décembre 2025 245
Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 8ème prime de la "Star Academy" dont le thème sera les comédies musicales.

L'élimination de Théo L. lors du dernier prime a laissé place à une nouvelle semaine très intense pour les académiciens. Au programme : le thème de la comédie musicale, qui a nécessité une répartition rapide des élèves en duos.

À l'issue des évaluations, trois élèves ont été nommés : Jeanne, Mélissa et Lily pour la seconde fois.

Quatre artistes vont venir performer avec les élèves vendredi soir : Florent Pagny, Amir, Kendji Girac et Selah Sue.

Florent Pagny chantera « T’aimer encore » avec Sarah.

Kendji Girac chantera « Un Dos Tres » avec Théo et Léo.

Amir chantera « Complémentaire » avec Léa

Selah Sue chantera « Raggamuffin » avec Ambre.
Publié dans Star Academy, Invités des émissions, Vendredi
