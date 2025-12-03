"Star Academy" vendredi 5 décembre 2025 sur TF1, les artistes présents (vidéo)

L'élimination de Théo L. lors du dernier prime a laissé place à une nouvelle semaine très intense pour les académiciens. Au programme : le thème de la comédie musicale, qui a nécessité une répartition rapide des élèves en duos.
À l'issue des évaluations, trois élèves ont été nommés : Jeanne, Mélissa et Lily pour la seconde fois.
Quatre artistes vont venir performer avec les élèves vendredi soir : Florent Pagny, Amir, Kendji Girac et Selah Sue.
Florent Pagny chantera « T’aimer encore » avec Sarah.
Kendji Girac chantera « Un Dos Tres » avec Théo et Léo.
Amir chantera « Complémentaire » avec Léa
Selah Sue chantera « Raggamuffin » avec Ambre.