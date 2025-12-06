"Star Academy" : Lily a été éliminée, regardez l'annonce par Nikos Aliagas et Karima Charni (vidéo)

Après plus de deux heures de show, le 6ème prime de la "Star Academy" livre son verdict : Léane est la cinquième élève éliminée et Victor a été sauvé par les téléspectateurs.

Le 8ème prime de la "Star Academy", fort en émotion, se termine sur TF1 sur une nouvelle élimination.

Ce soir, Jeanne, Lily et Mélissa étaient sur le banc des nommés et leur sort étaient dans les mains des téléspectateurs de TF1.

En effet, désormais, ce sont uniquement les téléspectateurs qui choisissent les deux élèves sauvés chaque semaine.

Mélissa et Jeanne ont été sauvées, Lily a été éliminée. Regardez l'annonce du résultat.

Extrait de la "Star Academy", le prime 7 des destins liés du samedi 29 novembre 2025 sur TF1.