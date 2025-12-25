"Star Academy" samedi 27 décembre 2025 sur TF1, le prime des évaluations

recherche
Star Academy

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 25 décembre 2025 171
Samedi 27 décembre 2025 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 11ème prime de la "Star Academy" qui sera très particulier et intense cette semaine...

En cette période de fêtes, les producteurs de la "Star Academy" ont changé les règles.

Pour la semaine très spéciale des évaluations en direct, les élèves ont dû s'évaluer eux-mêmes.

Avec une moyenne de 16,9 obtenue mardi lors de ces premières évaluations, c'est Léa qui a été immunisée pour le prime de samedi. Elle ne sera donc pas nominée et débutera sereinement 2026 au château.

Les nominations pendant le prime !

Le prime de samedi soir promet d’être particulièrement intense : Ambre, Anouk, Bastiaan, Mélissa, Sarah, Théo et Victor devront passer leurs évaluations en direct sur le plateau, sous le regard de leurs professeurs. Ils seront évalués à la fois sur l’interprétation d’un titre imposé et sur un exercice de danse ou de théâtre, avec pour objectif de convaincre, une nouvelle fois, les professeurs.

À l'issue de ces évaluations en direct, les trois élèves les moins convaincants seront soumis au vote du public. Deux seront sauvés, le troisième quittera définitivement l'aventure.

Les invités du prime ?

Pour l'heure, aucun artiste n'a été annoncé sur ce prime, mais il n'est pas impossible que la porte du Studio 217 s'ouvre et réserve une ou plusieurs surprises...

Ambre, Anouk, Bastiaan, Mélissa, Sarah, Théo et Victor : parmi les sept académiciens encore en lice, qui quittera le château ce 27 décembre ? Réponse samedi sur TF1 !

Dernière modification le jeudi, 25 décembre 2025 11:58
Suivez nous...