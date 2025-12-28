recherche
Star Academy

"Star Academy" : Melissa été éliminée, regardez l'annonce par Nikos Aliagas (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 décembre 2025 224
Le 11ème prime de la "Star Academy" se termine sur TF1 avec l'élimination de Melissa qui était nommée aux côtés de Sarah, et Théo P. Regardez l'annonce du choix du public par Nikos Aliagas.

Pour la première fois à la "Star Academy", les élèves ont passé leurs évaluations en direct !

À l'issue de l'épreuve chantée et de l'épreuve de danse ou de théâtre, le classement a été le suivant :

  1. Ambre avec une moyenne de 17,3
  2. Léa avec une moyenne de 16,5
  3. Anouk avec une moyenne de 16,4
  4. Bastiaan avec une moyenne de 16,0
  5. Victor avec une moyenne de 15,9
  6. Sarah avec une moyenne de 15,6
  7. Théo P. avec une moyenne de 14,4
  8. Melissa avec une moyenne de 13,9

Sarah, Théo P. et Melissa, qui ont terminé au bas du classement, ont été nommés. 

Ce sont les téléspectateurs de TF1 qui ont voté pour que leur candidat préféré poursuive l'aventure.

Sarah et Théo P. ont été sauvés, c'est donc Melissa qui a quitté l'aventure cette semaine.

Extrait de la "Star Academy", le prime des évaluations du samedi 27 décembre 2025 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 28 décembre 2025 00:27
Publié dans Star Academy
