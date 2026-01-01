recherche
"Star Academy" samedi 3 janvier 2026 sur TF1, le 200ème prime

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 1 janvier 2026 216
Samedi 3 janvier 2026 à 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 200ème prime de la "Star Academy", un anniversaire qui va réunir anciens candidats et professeurs au studio 217.

C'est un anniversaire événement qui se prépare pour samedi soir à la "Star Academy"... Place au 200ème prime !

Un chiffre magique pour une soirée de rêve sur la scène du studio 217 où seront réunies anciennes et nouvelles générations d'élèves et de professeurs.

Ensemble, ils feront vibrer vos souvenirs avec les hymnes iconiques et les chansons mythiques de leur saison.

La nouvelle promotion devra tout donner pour faire honneur aux anciens et à une invitée exceptionnelle : Lara Fabian.

Les trois nommés de la semaine

Cette semaine, Ambre, Anouk, Léa, Victor, Bastiaan, Théo P. et Sarah ont réalisé un véritable marathon pour les évaluations. Après s’être mesurés lors des épreuves de danse, de chant et de théâtre, ils ont été notés par les professeurs afin de déterminer le classement hebdomadaire.

Les trois candidats arrivés en bas du tableau, Théo P, Victor et Anouk, sont en danger et devront s’en remettre au vote du public pour conserver leur place dans l'aventure.

Dernière modification le jeudi, 01 janvier 2026 11:56
Publié dans Star Academy, Invités des émissions, Samedi
Suivez nous...