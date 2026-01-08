"Star Academy" samedi 10 janvier 2026 sur TF1, les invités du prime des défis

Samedi 10 janvier 2026 à 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 13ème prime de la "Star Academy" durant lequel les élèves vont devoir relever des défis lancés par les professeurs.

Ce 13ème prime de la "Star Academy" sera celui des « défis des professeurs ».

Sur chaque prestation, Ambre, Anouk, Bastiaan, Léa, Sarah et Victor vont devoir relever plusieurs défis (chant, danse, théâtre, etc.) imposés par les professeurs et prouver qu'ils ont leur place pour les demi-finales.

L'un des enjeux majeurs de ce prime est l'immunité qui sera obtenue sur la Battle du Top 3. Le gagnant obtiendra son ticket pour la première demi-finale.

Cette semaine, Matt Pokora, KeBlack, Sheryfa Luna, Zaho, et Nâdya viendront performer aux côtés des élèves.

Les trois nommés



Cette semaine, Anouk et Victor sont nommés. Deux élèves nommés, Sarah y échappe grâce à son immunisation sur le dernier prime.