"Star Academy" samedi 17 janvier 2026 sur TF1, les invités de la demi-finale

Samedi 17 janvier 2026 à 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 le 14ème prime de la "Star Academy" qui va déterminer les demi-finalistes de cette saison.

Ils ne sont plus que quatre élèves en compétition pour accéder aux demi-finales.

Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor n'ont qu'un seul objectif : rejoindre Léa dans le carré final.

Sur la scène de la "Star Academy", ils devront faire vibrer et convaincre les téléspectateurs de TF1 qui vont choisir tout au long de la soirée chaque demi-finaliste.

Sur scène, ils devront se surpasser aux côtés de Pascal Obispo, Laura Pausini, Adèle Castillon et un ancien élève demi-finaliste : Charles Doré.

"Star Academy", en route pour les demi-finales, samedi 17 janvier 2026 à 21:10 sur TF1.