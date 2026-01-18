"Star Academy" : Bastiaan a été éliminé aux portes des demi-finales, regardez l'annonce par Nikos Aliagas (vidéo)

On connaissait déjà e premier nom de l'élève qualifié pour les demi-finales de Star Academy 2025 : Léa.
Ils étaient encore quatre à espérer la rejoindre : Ambre, Victor, Bastiaan et Sarah.
À l'issue du premier round, Victor a été sauvé par les téléspectateurs de TF1.
À l'issue du second round, c'est Ambre qui a été choisie par le public.
Après un ultime duel pour départager Bastiaan et Sarah, c'est Sarah qui a été sauvée par les téléspectateurs.
L'aventure s'arrête ce soir pour Bastiaan, éliminé aux portes des demi-finales.