"Star Academy" : Bastiaan a été éliminé aux portes des demi-finales, regardez l'annonce par Nikos Aliagas (vidéo)

Après plus de deux heures de show en direct, les téléspectateurs de TF1 ont choisi leurs demi-finalistes et malheureusement, l'aventure s'arrête ce soir pour Bastiaan.

On connaissait déjà e premier nom de l'élève qualifié pour les demi-finales de Star Academy 2025 : Léa.

Ils étaient encore quatre à espérer la rejoindre : Ambre, Victor, Bastiaan et Sarah.

À l'issue du premier round, Victor a été sauvé par les téléspectateurs de TF1.

À l'issue du second round, c'est Ambre qui a été choisie par le public.

Après un ultime duel pour départager Bastiaan et Sarah, c'est Sarah qui a été sauvée par les téléspectateurs.

L'aventure s'arrête ce soir pour Bastiaan, éliminé aux portes des demi-finales.