"Star Academy" samedi 24 janvier 2026 sur TF1, les invités de la demi-finale Sarah / Léa

Samedi 24 janvier 2026 à 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 la première demi-finale de la "Star Academy". Voici les artistes qui seront présents samedi soir.

Après l'élimination de Bastiaan la semaine dernière, ils ne sont plus que quatre candidats encore en lice : Victor, Sarah, Ambre et Léa.

Sarah a décidé d'affronter Léa, ce sera donc l'affiche de cette première demi-finale de la "Star Academy".

Cette semaine, Garou, Mika, Bob Sinclar et Loreen viendront chanter avec les élèves.

À l’issue de la soirée, Sarah ou Léa décrochera sa place pour la grande finale qui se déroulera samedi 7 février 2026.

Quant à Ambre et Victor, ils devront patienter une semaine supplémentaire, leur demi-finale se déroulera samedi 31 janvier 2026.

