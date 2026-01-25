"Star Academy" : Sarah éliminée, Léa est la première finaliste (vidéo)

Cette première demi-finale de la "Star Academy" opposait Sarah à Léa.
Après des prestations en solo, en duo, et partagées avec des artistes, les téléspectateurs de TF1 ont fait leur choix : Léa est la première finaliste de la "Star Academy".
L'aventure s'arrête donc ce soir aux portes de la finale pour Sarah.
Samedi 31 janvier 2026, la seconde demi-finale opposera Victor à Ambre. L'un d'entre eux rejoindra Léa en finale une semaine plus tard.
Extrait de la "Star Academy", la demi-finale Sarah / Léa du samedi 24 janvier 2026 sur TF1.