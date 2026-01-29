"Star Academy" samedi 31 janvier 2026 sur TF1, les invités de la demi-finale Ambre / Victor

Samedi 31 janvier 2026 à 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 la seconde demi-finale de la "Star Academy". Voici les artistes qui seront présents samedi soir sur le plateau.

Après la première demi-finale remportée par Léa face à Sarah la semaine dernière, place samedi soir à la seconde demi-finale de la Star Academy.

À leur tour, Ambre et Victor sont plus que jamais déterminés pour décrocher leur place en finale face à Léa.

Cette semaine, Mentissa, Christophe Maé, Feu! Chatterton et Zélie viendront chanter avec les élèves.

Le pianiste virtuose Sofiane Pamart et la violoniste Esther Abrami seront également présents samedi soir.

Qui remporter cette seconde demi-finale ? Qui sera finaliste aux côtés de Léa samedi 7 février 2026 ? Réponse samedi soir sur TF1.