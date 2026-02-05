recherche
Finale de la "Star Academy" samedi 7 février 2026 sur TF1, voici les artistes qui seront présents

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 5 février 2026 214
Samedi 7 février 2026 à 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera depuis le studio 217 la grande finale de la promotion 2025 de la "Star Academy". Voici les artistes qui seront aux côtés de finalistes.

Qui va succéder à Marine, la gagnante de la précédente édition ? Samedi soir, la finale de la promotion 2025 de la "Star Academy" opposera Ambre à Léa.

De nombreux artistes seront présents pour partager la scène avec les deux finalistes.

Ambre et Léa chanteront un medley avec Bigflo et Oli sur les titres Sur la lune et Mourir pour renaître.

Ambre chantera avec Charlotte Cardin, marraine de la saison, sur le titre Tant pis pour elle.

Léa chantera avec Solann, révélation féminine de l'année lors des Victoires de la Musique 2025, sur son titre Rome.

Marine, gagnante de la dernière saison, chantera son titre Adieu mon amour avec Ambre.

Helena, demi-finaliste de la promotion 2023, chantera son titre Escroc avec Léa.

Ambre et Léa partageront également la scène avec leurs camarades de promotion : Sarah, Bastiaan, Victor, Théo P, Jeanne, Anouck et Mélissa.

