Replay “Star Academy” : Tiana et Enola chantent avec Gims un medley de ses titres (vidéo)

Enola et Tiana sont les deux premières élèves à partager un duo avec un artiste dans ce 3ème prime de la “Star Academy” sur TF1, et l'artiste c'est Gims ! Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Tiana et Enola ont la chance de partager la scène ce soir avec un artiste qui a su conquérir le cœur des français : Gims.

On ne le présente plus, Gims, qui a vendu plus de 3,1 millions de disques dans le pays, et qui nous fait l'honneur de venir sur la scène de la “Star Academy”. C'est un rêve qui se réalise pour Tiana et c'est le moment pour Enola de sortir de sa zone de confort et de la découvrir dans un autre registre.

Découvrez le medley des meilleurs titres de Gims !

Extrait de la “Star Academy” du 29 octobre 2022.