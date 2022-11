“Star Academy” : Carla, Paola, Léa & Tiana chantent « Ma philosophie » d'Amel Bent (vidéo)

Les deux duos de nommées vont à présenter s'affronter en Battle dans ce 4ème prime de la “Star Academy” en direct sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Ce soir, ce sont les filles qui sont nommées : Carla et Paola - Léa et Tiana.

Les deux duos s'affrontent dans une battle Pop et R&B sur le titre "Ma philosophie" d'Amel Bent.

Carla et Poala VS Léa et Tiana, lequel des deux duos va remporter le défi ? Quel duo sera sauvé par les téléspectateurs de TF1 ?

Star Academy, tous les samedis à 21:15 sur TF1. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17:30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.

Extrait de la “Star Academy” du samedi 5 novembre 2022.