Replay “Star Academy” : Louis, Chris, Enola & Léa chantent un medley spécial Friends (vidéo)

C'est au tour de Louis, Chris, Enola et Léa de partager ensemble la scène de la “Star Academy” dans ce 5ème prime en direct sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Les 4 élèves non nommés de cette semaine nous dévoilent un medley spécial Friends pour soutenir leurs camarades nommés.

Louis, Chris, Enola et Léa chantent d'abord le titre "Girls just wanna have fun girls" de C. Laupers, ensuite le titre "Wake me up before you go-go" de Wham! et la chanson "I'Il be there for you" de The Rembrandts.

Star Academy, tous les samedis à 21:15. Retrouvez la quotidienne du lundi au vendredi à 17:30 sur TF1 et le flux live tous les jours sur MYTF1.

Extrait de la “Star Academy”, le 5ème prime du samedi 12 novembre 2022.