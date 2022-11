Replay “Star Academy” : Chris et Vianney chantent « Call on me » (vidéo)

Chris va partager un duo avec un artiste dans cette demi-finale de la “Star Academy” en direct sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation avec Vianney.

Chris est le dernier nommé à nous dévoiler sa prestation ce soir. Vianney nous fait le plaisir d'être présent sur le plateau et va interpréter en duo avec lui son titre "Call on me" qu'il chante initialement avec Ed Sheeran.

Un honneur pour Chris de partager ce moment avec l'artiste. Découvrez maintenant leur prestation...

