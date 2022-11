C'est le tout dernier duo dans cette finale en direct sur TF1 de la “Star Academy”. Nous vous proposons de voir ou de revoir la dernière prestation d'Anisha et Enola.

Anisha et Enola, les deux super finalistes de cette saison montent sur scène pour la dernière fois...

Ensemble, ils nous offrent une très belle prestation sur le titre "The winner takes it all" de ABBA.

L'une d'eux sera sacrée grande gagnante de la Star Academy 2022. Ce qui est sûr, c'est qu'ils profitent à fond et ils assurent ! On vous laisse regarder...

Extrait de “Star Academy” la finale du samedi 26 novembre 2022.