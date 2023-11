Replay "Star Academy" : Clara & Djebril chantent "Ain’t No Mountain High Enough" de Marvin Gaye & Tammi Terrell - Vidéo

Nouveau duo sur ce premier prime de la "Star Academy" sur TF1 : Clara et Djebril. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour leur tout premier prime, Clara et Djebril interprètent le titre “Ain’t No Mountain High Enough” de Marvin Gaye & Tammi Terrell, un tube des années 60 qui mélange R&B et Soul.

Clara est étudiante en commerce. Elle a toujours rêvé devenir une grande chanteuse. D’ailleurs, son entourage la pousse constamment à suivre cette voie.

Quant à Djebril, il baigne dans la musique depuis tout petit. Ses sœurs, qu’il adorait écouter chanter, ont été une véritable source d’inspiration pour lui. Aujourd’hui, Djebril assume son style et rêve de devenir un artiste complet qui pourra inspirer une nouvelle génération.

Extrait de la "Star Academy", le 1er prime du samedi 4 novembre 2023 sur TF1.