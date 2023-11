Quatrième duo avec un artiste dans ce 2ème prime de la "Star Academy" sur TF1 : Pierre qui partage la scène avec James Arthur. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour le deuxième prime de la Star Academy 2023, Nikos Aliagas accueille l’artiste britannique James Arthur.

Et c’est Pierre qui a la chance de performer avec lui sur son titre "Say You Won’t Let Go". Cette chanson, sortie en 2016 qui parle d’une déclaration d’amour est un véritable carton.

Ce duo va-t-il nous transmettre des émotions ?

Extrait de la "Star Academy", le 2ème prime du samedi 11 novembre 2023 sur TF1