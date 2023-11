7 élèves montent sur la scène de la "Star Academy" dans ce 3ème prime sur TF1 pour un medley des chansons de Disney. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Comme annoncé, le thème de la semaine et du prime est : l’enfance. A cette occasion, Marlène et Lucie ont créé trois duos et un solo sur des chansons de l’enfance.

Axel et Margot chanteront “Supercalifragilisticexpialidocious”.

Clara et Djebril “Ce rêve bleu”.

Julien et Pierre “Il en faut peu pour être heureux”

Héléna chantera “Libérée Délivrée”.

Vous aussi, retombez en enfance le temps d’un instant…

Extrait de la "Star Academy", le 3ème prime du vendredi 17 novembre 2023 sur TF1