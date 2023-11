Troisième duo de la soirée avec un artiste dans ce 3ème prime de la "Star Academy" sur TF1 : Lénie partage la scène avec Mentissa. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Au château, Lénie a tout donné pour décrocher un duo avec Mentissa. Elle était donc surexcitée lorsque Marlène et Lucie lui ont annoncé qu’elle chantera, lors du prime, le titre "Et Bam" aux côtés de la finaliste de The Voice 10.

Lénie compte bien profiter du moment. Ce soir, la benjamine de la compétition chantera pour sa maman…

Va-t-elle nous embarquer ?

Extrait de la "Star Academy", le 3ème prime du vendredi 17 novembre 2023 sur TF1