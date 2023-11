Sixième et dernier duo de la soirée avec un artiste dans ce 3ème prime de la "Star Academy" sur TF1 : Axel partage la scène avec James Blunt. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Après Candice, c’est au tour d’Axel de partager la scène avec le parrain de la saison, James Blunt.

Ensemble, ils vont chanter “All The Love That I Ever Needed” de l’artiste.

Un moment privilégié pour Axel qu’il ne risque pas d’oublier…

Extrait de la "Star Academy", le 3ème prime du vendredi 17 novembre 2023 sur TF1