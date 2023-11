Candice et Pierre montent sur la scène de la Star Academy dans ce 4ème prime sur TF1 pour un tableau chanté dansé. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Le duo Candice / Pierre a décroché cette semaine un tableau chanté / dansé pour ce quatrième prime.

Pour le plus grand bonheur de Candice, il s’agit du titre "You’re The One That I Want" du film mythique : Grease.

Candice prend le rôle d’Olivia Newton-John et Pierre, de John Travolta. Une prestation qui s’annonce pleine de peps…

Extrait de la "Star Academy", le 4ème prime du samedi 25 novembre 2023 sur TF1