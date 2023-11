Clara et Julien sont nommés cette semaine face à Marie-Maud et Héléna. Ils sont en danger et doivent convaincre les téléspectateurs de TF1 de voter pour renvoyer au château l'un d'entre eux.

Clara et Julien défendent leur place sur le titre "I’ll Stand By You" du groupe The Pretenders. Le binôme va-t-il être en harmonie et nous séduire durant cette prestation ? Les téléspectateurs seront-ils convaincus ? Extrait de la "Star Academy", le 4ème prime du samedi 25 novembre 2023 sur TF1

