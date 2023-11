Héléna et Marie-Maud sont nommées cette semaine face à Clara et Julien. Ils sont en danger et doivent convaincre les téléspectateurs de TF1 de voter pour renvoyer au château l'un d'entre eux.

C’est au tour d’Héléna et Marie-Maud de défendre leur place. Les deux académiciennes vont performer sur le titre "If I Were A Boy" de Beyoncé. Un sacré défi à relever pour les deux élèves… Les téléspectateurs de TF1 seront-ils convaincus ? Extrait de la "Star Academy", le 4ème prime du samedi 25 novembre 2023 sur TF1

0 Partages



Partager