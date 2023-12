Premier duo entre élèves dans ce 5ème prime de la "Star Academy" sur TF1 : Héléna et Lénie sur un titre de Katy Perry. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour ce cinquième prime, Héléna et Lénie forment un duo. Lucie et Marlène leur ont lancé un sacré défi. Héléna et Lénie vont interpréter le titre "Firework" de Katy Perry.

Une chanson qui demande une certaine technique vocale. Vont-elles être à la hauteur ?

Extrait de la "Star Academy", le 5ème prime du samedi 2 décembre 2023 sur TF1