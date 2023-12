Le 5ème prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec un quatrième duo avec un artiste : Charlotte Cardin partage la scène avec Héléna. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Charlotte Cardin est une auteure-compositrice-interprète québécoise. Ce soir, elle partage la scène de la Star Academy aux côtés d’Héléna.

Ensemble, elles vont interpréter son titre "Anyone Who Loves Me" tiré de son album "Phoenix".

Extrait de la "Star Academy", le 5ème prime du samedi 2 décembre 2023 sur TF1.