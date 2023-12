Le 6ème prime de la "Star Academy" se poursuit sur TF1 avec un quatrième duo avec un artiste : Djebril partage la scène avec Marina Kaye. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Djebril est l'académicien qui a décroché un duo avec Marina Kaye.

Ensemble, ils vont interpréter le titre "Only The Very Best" qui est la reprise originale du titre "S.O.S d'un terrien en détresse".

Djebril sera-t-il au rendez-vous ?

Extrait de la "Star Academy", le 6ème prime du samedi 9 décembre 2023 sur TF1